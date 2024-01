Zufälliger Drogenfund in Wien: Flüchtiger Beifahrer führt Polizei zu Versteck

Per Zufall hat ein 29-Jähriger die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Samstagvormittag, 20. Jänner 2024 in Wien-Liesing zu einem Drogenversteck geführt. Der 29-Jährige, der am Beifahrersitz in einem Pkw saß, sprang nach Anhaltung aus dem Auto und flüchtete über mehrere Grundstücke in eine Gartenhütte. Es stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger Hausbewohner in seinem Zimmer im Einfamilienhaus mehr als ein halbes Kilogramm Cannabis, weitere Mengen Ecstasy und Kokain sowie Gasdruckpistolen gelagert hatte. Ebenso fand die Polizei einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag, Mobiltelefone und eine mutmaßliche Falschgeldnote. ©APA/LPD WIEN und Canva