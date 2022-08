Zufall oder nicht: Feuerwehrlerin verdächtig oft in Nähe des Brandherdes

Teenager übernimmt Verantwortung und ist bereit, Sozialstunden zu leisten.

September, Oktober, November vergangenen Jahres. Fünf Vorfälle, allesamt in Bregenz, liegen der Staatsanwaltschaft vor, wirklich groß gebrannt hat es nirgends, doch immerhin entstand ein Schaden von 9000 Euro. Drei Mal in der Wohnanlage, wo das Mädchen wohnt, zwei Mal in einem Bregenzer Sozialzentrum, wo sie beschäftigt war. Schwere Sachbeschädigung ist angeklagt. Der Prozess belastet das Mädchen sichtlich: Als sie mit vierzig Stunden Sozialstunden davonkommt, bricht sie in Tränen aus und bedankt sich bei der Richterin.