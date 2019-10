Zünftig steirisch in Altach

Traditioneller Buschenschank der Pfadfindergruppe Altach

Altach. Für zwei Tage im Jahr verwandelt sich das Pfadfinderheim in der Altacher Sandholzerstrasse in eine kleine Steiermark und das schon seit den 80er Jahren. Was als Weinverköstigung begann hat sich heute zu einem typischen steirischen Buschenschank verwandelt.