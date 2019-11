Zündler setzten in der Achsiedlung zwei Container in Brand

Passanten bemerkten den Brand und löschten diesen. Das hätten sie vielleicht besser nicht gemacht. Die Helfer mussten danach zum Arzt.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entfachte am Donnerstag um 21.58 Uhr in zwei Altpapiercontainern in der Bregenzer Achsiedlung einen Brand. Passanten, welche auf dem Nachhauseweg waren, bemerkten den Brand und löschten diesen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher.