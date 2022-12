Die Rheintalische Musikschule lud zum traditionellen Weihnachts-Benefizkonzert in die Pfarrkirche St. Nikolaus in Fußach.

Lustenau, Fußach Unter dem Titel „Zünd ein Licht an“ spielten Kinder und Jugendliche in der Pfarrkirche in Fußach auf und zündeten damit symbolisch ein Licht für ein Geschwisterpaar an, das aus Arraba in Israel in Galiläa stammt. „Hausherr“ Pfarrer Sepp Franz erzählte kurz von Julia und Dahoud, die in der Ukraine unter schwierigsten Verhältnissen ihr Medizinstudium abschließen möchten. Menschen aus Vorarlberg nahmen sich ihrer an und in einem Brief der Helfer aus Fußach heißt es: „Wir hoffen, dass sie wohlbehalten durch diese letzten Monate kommen und wir sie bis zum Abschluss ihres Studiums mit dem Nötigsten unterstützen können. Die finanziellen Erfordernisse sind durch den Krieg noch weiter angestiegen.“ Die freiwilligen Spenden anlässlich dieser Veranstaltung der Rheintalischen Musikschule Lustenau kommen Julia und Dahoud zugute.