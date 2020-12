Zuckerbrot oder Peitsche: Impf-Anreize müssen her

Um die Bereitschaft zum Testen und zum baldigen Impfen zu erhöhen, schwanken die Überlegungen aktuell zwischen Verpflichtung und Belohnungssystem.

Rund zwei Millionen - oder 22,6 Prozent - der etwa 8,86 Millionen Österreicher sind in den vergangenen beiden Wochen zur ersten Tranche der Massentests erschienen. Rund 4.200 erfuhren dabei, dass sie das Coronavirus in sich tragen. Obwohl die Akzeptanz weit unter den Erwartungen blieb, sah Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag einen "guten Start". Im kommenden Jahr soll eine weitere Testtranche folgen.