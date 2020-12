Wallner gegen allgemeine Corona-Impfpflicht

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist im Gegensatz zu seinem steirischen Amts- und Parteikollegen Herrmann Schützenhofer gegen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus.

Das erklärte er am Montag in einem Interview mit ORF Radio Vorarlberg. "Das ist immer noch eine sehr persönliche Sache, jeder muss das für sich abwägen können", so Wallner.