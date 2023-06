Zuckerberg knallhart! Neue Apple-Brille "ist nicht meine Vision"

Das sagt der CEO von Meta über Apples AR/VR-Brille "Vision Pro".

Für viele zu teuer

In einem internen Treffen mit den Mitarbeitern von Meta erklärte Zuckerberg, dass Apples Vision Pro keine Technologien verwendet, die Meta nicht bereits „erforscht“ hatte. Er betonte außerdem, dass das eigene VR-Headset „Quest 3“ mit einem Preis von 499 Dollar deutlich günstiger sei als das Gerät von Apple. Der 39-Jährige ist überzeugt, dass das Apple-Gerät mit einem Preis von 3.499 Dollar deutlich weniger Nutzer ansprechen wird.

Zuckerberg äußerte sich gegenüber den Mitarbeitern: „Ich sehe in ihrer Ankündigung den Unterschied in den Werten und Visionen unseres Unternehmens.“ Für die Quest gehe es darum, „dass Menschen auf innovative Weise interagieren und sich näher kommen“. Bei der Vorstellung von Apples Vision Pro zeigte man eine Demo, in der eine Person alleine auf einer Couch saß, kritisierte Zuckerberg. „Das mag die Vision für die Zukunft der Computertechnologie sein, aber es ist nicht meine Vision.“