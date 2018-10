Zu wenig Gäste: Bar im Palast wird wieder zum Raucherlokal

Der Hohenemser Gastronom Andrew Nussbauer sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, seine eigentlich rauchfreie Bar im Palast in Hohenems wieder für Raucher zu öffnen. Trotzdem ist er für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie.

Die vorherige Bundesregierung wollte das absolute Rauchverbot mit 1.5.2018 in Kraft treten lassen. Laut Nussbaumer hätten viele Gastronomie-Betriebe ihre Räumlichlichkeiten bereits im Vorfeld auf die Umstellung vorbereitet und sich über die klare Regelung gefreut. Dass die jetzige Regierung das Verbot im Frühjahr gekippt hat, stößt dem Hohenemser Gastronomen sauer auf. Viele seien nämlich bei der rauchfreien Variante geblieben und hätten jetzt mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen.

Gerade in Bars, Clubs und Diskotheken hätte sich die Verbannung der Raucher negativ ausgewirkt. “Mit meinem Betrieb im Palast bin ich im Restaurant und den Eventräumen seit vielen Jahren rauchfrei. Lediglich die Bar im Palast war noch ein Raucherlokal. Nun wollte ich mit meinem Betrieb mit gutem Beispiel vorangehen, ein Zeichen in der Branche setzen und das gesamte Haus, also auch die Bar im Palast, rauchfrei machen”, erzählt Andrew Nussbaumer. 50.000 Euro habe er investiert, um seine Bar rauchfrei zu machen.