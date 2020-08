Zu teurer Rechtsanwalt: 13.000 Euro Geldbuße

Anwalt forderte fünffach überhöhtes Honorar. Dafür und wegen anderer Vergehen wurde vorbestrafter Beschuldigter in Disziplinarverfahren rechtskräftig verurteilt.

Für das Rechtsmittel einer außerordentlichen Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) hat der Rechtsanwalt seinem Mandanten 15.400 Euro in Rechnung gestellt. Das entspricht nach Ansicht der OGH-Disziplinarrichter dem Fünffachen des dafür vorgesehenen Tarifs. Warum die überhöhte Honorarforderung nicht als Verletzung von Ehre und Ansehen des Standes zu beurteilen sein solle, bleibe unklar, merkte der OGH in dem Disziplinarverfahren an.