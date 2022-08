Zu Gast im Theater KOSMOS

Das SOUNDBLOSSOM FESTIVAL 2022, Festival für griechische zeitgemäße & traditionelle Musik, eröffnet einen jährlichen Raum für professionelle musikalische Interaktion.

Ausgehend von der Musik Kretas und unter Mitwirkung von einheimischen Formationen, will das SOUNDBLOSSOM FESTIVAL 2022 einen nachhaltigen Akzent für die griechische und ostmediterrane Musik in der Vierländerregion rund um den Bodensee setzen und einzigartige musikalische Begegnungen ermöglichen. Die Konzerte zeichnen sich durch die Authentizität, die Vielfalt und die Dynamik der zeitgenössischen & traditionellen kretischen Musik aus und werden in ihren Arrangements mit den Klangfarben der Musikszene rundum den Bodensee verbunden. Von 2. Bis 4. September 2022 im Theater KOSMOS.