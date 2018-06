Zu Gast beim Nachbarn, ganz so wie früher…

Erster Bänkle Hock in Brederis

Rankweil/Brederis. Der Rankweiler Ortsteil Brederis ist in den letzten Jahren stark gewachsen, viele Menschen sind neu zugezogen und schätzen die Ruhe, aber auch die Nähe zu den Zentren von Rankweil und Feldkirch, sowie die gute verkehrstechnische Anbindung auch in die Schweiz und nach Liechtenstein. Gelitten hat die innerdörfliche Infrastruktur. Gasthaus oder Café gibt es nicht, es bleibt einzig Kirche und Fußballplatz, wer sich dort nicht aufhält, hat kaum eine Chance auf sozialen Kontakt. Dies war dann auch die Hauptintention der Veranstalter Isolde Feuerstein, Margot Metzler und Josef Gojo vom katholischen Bildungswerk zum ersten Bresner Bänkle Hock. „Früher genoss man am Bänkle vor dem Haus den Feierabend und suchte die Nähe zu den Nachbarn“ erzählt Feurstein. Man habe sich Zeit genommen und sich über die Neuigkeiten im Dorf ausgetauscht, erläutert sie weiter. Das aber ist leider schon längst Vergangenheit. Angeregt durch ähnliche Initiativen kam sie mit ihren Mitstreitern zur Idee des Bänkle Hocks. Ergebnis: zwei Samstag mit jeweils rund 15 offenen Bänkle für alle.