Zu Fuß statt mit dem Auto zur Schule

Initiative soll Schulwege attraktiver machen

Göfis. Der alltägliche Schulweg innerhalb der Gemeinde wird statt zu Fuß immer öfters mittels elterlichem Taxi Dienst absolviert. Die Gründe dafür sind durchaus unterschiedlich und reichen von schlichter Bequemlichkeit der Kinder bis hin zu gut gemeinter, aber mitunter übertriebener Sorgfalt der Eltern. Dabei ist nachweislich die kurze Bewegung am Morgen und damit verbunden einige Minuten frische Luft enorm positiv für den Einstieg in den Schultag – die Kinder starten aktiviert und aufmerksam in den Unterricht. Nicht allzu letzt schont man mit damit auch Umwelt und Klima. Mit der vom Land Vorarlberg gestarteten Initiative „Selbstständig zur Schule“ soll die Schulwege sowohl sicherer als auch attraktiver gestaltet werden. Die Gemeinde Göfis und die dritten Klassen der Volkschule Kirchdorf und Agasella beteiligten sich nun an dem Projekt, besonders die Kinder selbst waren gefordert aktiv Verbesserungsvorschläge einzubringen. Unterstützt wurden sie dabei von Schule, Gemeinde und externen Fachpersonen (aks gesundheit, Kairos, Ökologieinstitut).