Zu den Anfängen unserer Geschichte

Bludenz. Die Stadt Bludenz und der Geschichtsverein der Region Bludenz laden am Montag, 25. März 2024, um 19 Uhr zur Auftaktveranstaltung der historischen Vorträge zu „Bludenz 2024“ in die Remise ein.

Truschnegg startet damit die Vortragsreihe, die sich intensiv mit der Geschichte der Stadt Bludenz befasst. Sechsmal werden sich dabei namhafte Wissenschafter*innen mit der Geschichte der Stadt Bludenz beschäftigen. Alle Vorträge sind kostenlos zugänglich. Anhand zentraler Fragen werden die Frühgeschichte und historischen Anfänge des Bludenzer Raums skizziert: Welche Quellen stehen für die Zeit bis zirka 500 n.Chr. zur Verfügung? Welche Einblicke geben die archäologischen Fundplätze zu Siedlungstätigkeiten sowie in wirtschaftliche und kulturelle Aspekte des Lebens, sind dazu die zentralen Fragen.

Die besondere verkehrstechnische Lage am Schnittpunkt mehrerer Täler begünstigte dabei die vielfältige Entwicklung der Region Bludenz. Gräberfunde und Fundobjekte wie Arbeitsgeräte, Gewandnadeln, Bronzefiguren, Keramik und Münzen zeugen von regen wirtschaftlichen und kulturhistorischen Aktivitäten.

Wie in der Gegenwart stellt sich auch für diese frühen Epochen die Frage, wie Bludenz mit den umliegenden Regionen vernetzt war, mit welchen Kulturgruppen ein Austausch stattfand und wie sich die römische Epoche auf den Raum ausgewirkt hat. Brigitte Truschnegg lehrt an der Universität Innsbruck, sie ist assoz. Professorin am Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik (seit 2017) und Studiendekanin der Philosophisch-Historischen Fakultät (seit März 2021), zudem ist sie seit 2013 Präsidentin des Vorarlberger Landesmuseumsvereins.