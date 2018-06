Zu Besuch in der Tischlerei

KLÖSTERLE Im Kindergarten Klösterle beschäftigen sich die Kinder aufgrund des 800-Jahr-Jubiläums das ganze Jahr über mit dem Thema „Unser Dorf“.

Kürzlich statteten sie daher der örtlichen Tischlerei einen Besuch ab. Tischlermeister Andreas Walch führte die kleinen Besucher durch seinen Betrieb wo es viel zu staunen gab. Anschließend durften die Kinder Säcke mit Zirbenspänen füllen und mit Mitarbeiter Peter Pichler ein bisschen Tischlerluft schnuppern und an einem Holzstück werkeln. Bevor es wieder zu Fuß in Richtung Kindergarten ging, konnten sich die Mädchen und Buben am reichlich gedeckten Jausentisch stärken. Kindergartenpädagogin Elisabeth Schranz bedankte sich recht herzlich bei der Familie Walch für die Einladung. Solche Kurzausflüge sind eine willkommene Abwechslung im Kindergartenalltag.