Zu Besuch beim magischen Frisör

Der Vorlesefrisör Danny Beuerbach schneidet Kindern, die ihm vorlesen, kostenlos die Haare. Am Donnerstag war er in Bregenz zu Besuch.

Bregenz Der Frisör Danny Beuerbach rollt seinen bunten Teppich in der Bregenzer Innenstadt aus. Vor der Buchhandlung „Ländlebuch“ macht er auf seine Aktion „Book a look and read my book“ aufmerksam. Neugierig bleiben die ersten Kinder stehen und beobachten, was gerade geschieht. Ein siebenjähriges Mädchen macht den Anfang und setzt sich auf den Frisörhocker von Beuerbach inmitten des Teppichs. Sie schnappt sich ein Buch, welches mit anderen Kinderbüchern um den Teppich liegt und beginnt laut vorzulesen. Für den Hairstylisten aus München ist das der Startschuss: Er beginnt zu schneiden und schenkt dem Mädchen als Dankeschön den Haarschnitt. „Die Zeit verging wie im Flug. Es war richtig lustig, einmal so Haareschneiden zu lassen“, sagt die siebenjährige Rosalinda.

Der magische Vorleseteppich

Der quirlige und lebenslustige Frisör hat sich ins Zeug gelegt, um die Kinder zum Lesen zu ermuntern. Der in bunten Farben strahlende Teppich, die vielen Bücher, die rundherum ausgebreitet sind, und auch Danny Beuerbach als Person, ziehen die Kinder an. Ein zehnjähriger Junge möchte als nächstes Vorlesen und dafür einen Gratis-Haarschnitt erhalten. Mit Freude nimmt er auf dem Frisörhocker Platz und liest laut aus seinem Buch vor. Neben all den Kinderbüchern findet sich auch das eigene Kinderbuch von Beuerbach, das die Geschichte vom magischen Frisör erzählt. Ein Buch, das Kinderherzen höherschlagen lässt.

Wie alles entstand

Die Idee kam Danny Beuerbach während seiner Arbeit im Jahr 2018. Schon lange wollte er ein Buch lesen, fand die Zeit dafür aber nicht. Kurzerhand nahm er das Buch mit in das Frisörstudio und bat seine Kunden, ihm daraus vorzulesen. Dafür erhielten sie einen Rabatt. „Die Kunden fanden das lustig. Für mich fühlte es sich an wie einem Hörbuch zuzuhören“, erzählte Beuerbach die Anfänge seines Leseförderungsprojektes. Das nächste Buch, das er mit in den Frisörsalon nahm, war ein Kinderbuch. „Als das erste Kind zu vorlesen begann, merkte ich, dass es da um mehr als nur Spaß geht. Es geht um Mut, Selbstwert und Stolz auf die eigene Leistung sein.“

Herzensangelegenheit

„Es ist nicht wichtig, was sie lesen. In erster Linie soll es den Kindern Freude bereiten.“ Und so hört er während dem Haareschneiden aufmerksam seinen kleinen Kunden zu, die konzentriert ihrem Frisör aus einem Buch vorlesen. Seine Idee vom Vorlesen begeistert besonders Kinder. „Ich bin keineswegs ein guter Leser, deshalb möchte ich besonders die Kinder ermutigen, Bücher zu lesen.“ Denn die Lesekompetenz ist sehr wichtig, weiß Beuerbach. „Wer nicht lesen kann, wird schnell zum Außenseiter, als minder intelligent abgestempelt, gehänselt – da kann ein Kind noch so aufgeweckt, witzig und fantasievoll sein.“ Mit seinem Leseförderungsprogramm tourt er mittlerweile durch die deutschsprachigen Länder und möchte weitere Frisöre für diese Idee gewinnen. „Es braucht nicht viel. Nur viel Freude beim Zuhören“, so Beuerbach. bvs

Zur Person

Danny Beuerbach, freiberuflicher Hairstylist aus München

Sein Kinderbuch „Der magische Frisör“ ist 2020 erschienen

Vorlese-Ambassador vom Ravensburger Verlag