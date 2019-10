Zu Besuch beim Biolandwirt des Jahres: Gehörnte Kühe und vielseitiges Konzept

Karl Lingenhel aus Doren wurde in Berlin zum Biolandwirt des Jahres gekürt. VOL.AT hat den Landwirt auf seinem Hof besucht.

Karl Lingenhel (55) konnte sich beim CeresAward in Berlin gegen über 240 Bewerbern aus dem deutschsprachigen Raum durchsetzen. Der Dorener konnte wurde am Mittwoch mit dem Preis für den Landwirt des Jahres 2019 in der Kategorie "Biolandwirt" ausgezeichnet. Auf rund 30 Hektar Land hält die Familie 25 Milchkühe und ein paar Hühner. Auch Streuobstbäume und Bienenkästen dürfen am Hof nicht fehlen. Am Biohof Lingenhel wird sehr viel Wert auf das Ursprüngliche gesetzt, dazu gehört auch original Braunvieh mit Hörnern. "Da ist es einfach wichtig, dass es alte Sorten sind", erklärt der Bauer im VOL.AT-Gespräch - egal ob bei Äpfeln oder Vieh.