Zu Besuch beim aufgeweckten Heckenschwein

Kinder der VS Leopold lernten den Igel in der inatura kennen.

Dornbirn. Er ist aktuell der heimliche Star in der inatura Dornbirn – der kleine Findlingsigel, der seit Mitte September als temporärer Gast im Museum daheim ist. Bevor es für den kleinen Stachelträger in Kürze wieder in die Natur geht, stand ein Treffen mit der 3 a Klasse der VS Leopold auf dem Programm. Passend zum Thema „Igel“, das in Kürze auf dem Sachkunde-Programm steht, lernten die Kinder den süßen Stachel-Knäuel hautnah kennen. Berührungsängste gab es da überraschend auf beiden Seiten nicht.