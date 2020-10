Zoophilie-Prozess: Frau ließ sich von Hund befriedigen

Eine Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms missbrauchte ihren Hund mehrfach sexuell, filmte die Tat und stellte die Videos ins Internet. Die Tierschutzorganisation PETA zeigte die Frau an.

Prozess um Zoophilie am Amtsgericht Worms in Rheinland-Pfalz: Nadja W. habe mindestens einen Hund sexuell missbraucht und ihn unter anderem dazu gezwungen, sie oral zu befriedigen. Da die Angeklagte nicht zur Hauptverhandlung Ende September erschien, bestätigte das Amtsgericht Worms einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz. Damit wurde die Täterin zu 40 Tagessätzen à 15 Euro und somit zu einer Geldstrafe von insgesamt 600 Euro verurteilt.

Bereits Anfang 2018 ließ ein Whistleblower der Tierschutzorganisation "People for the Ethical Treatment of Animals" (PETA) neun pornographische Videos zukommen, die zeigten, wie eine Frau Sodomie bzw. Zoophilie (Sex mit Tieren) mit mindestens einem Hund ausübt. Durch Befehle zwang sie den Hund, sie oral zu befriedigen, zusätzlich sind verschiedene Sexspielzeuge im Einsatz. In drei Videos uriniert die Frau auf die Schnauze des Hundes. Die Frau soll auf den Videos auch klar zu erkennen sein.