Zoll entdeckt Viagra-Honig in Supermarkt

Bei einer Routinekontrolle ungefähr 2 Stunden von Vorarlberg entfernt in einem Supermarkt in Biberach (Deutschland) an der Riß machten Zollbeamte eine ungewöhnliche Entdeckung: Honig, der mit dem Viagra-Wirkstoff Sildenafil versetzt war.

Ungewöhnlicher Fund bei Steuerkontrolle

Eigentlich war es eine alltägliche Kontrolle zur Überprüfung der korrekten Versteuerung von Tee und Kaffee, die Zollbeamte in den Supermarkt in Biberach an der Riß führte. Doch was sie dort entdeckten, war alles andere als alltäglich: Rund viereinhalb Kilogramm Honig, abgefüllt in kleinen Gläsern, die einen Inhaltsstoff enthielten, der in Deutschland nicht frei verkäuflich ist – Sildenafil, besser bekannt als Wirkstoff in Viagra.