z'Nüne mit Ingrid Hofer: "Kinder müssen sich auch mal langweilen"

Ingrid Hofer aus Lustenau schreibt Kinderbücher und -lieder und hat aus ihrer Passion einen Beruf gemacht.

Deutscher Rock- und Pop-Preis 2018: Ingrid Hofer über die Nominierung



Die offizielle Verleihung erfolgt am 8. Dezember in Siegen (Deutschland). Und das ist mehr als ein Achtungserfolg, wenn man bedenkt wie hart der Kinderbücher- und Kinderliedermarkt umkämpft ist. Die Lustenauerin bleibt aber bescheiden und freut sich einfach über den großen Zuspruch und die Top-3-Nominierung. “Ob ich gewonnen habe, erfahre ich erst am 8. Dezember. Aber das ist mir auch gleich – für mich ist die Nominierung schon eine Sensation. Ich bin einfach sprachlos.”

Autobiographische Geschichten

Ingrid Hofer: “Kinder müssen auch mal in der Nase bohren …”



Auch wenn ihr das Talent praktisch in die Wiege gelegt wurde, sind die Quelle ihrer Inspiration und Kreativität natürlich ihre Kinder und diese stehen immer an erster Stelle. Karriere hin. Karriere her. “Meine Kinder sind noch klein und brauchen mich. Ich möchte nie, dass die Kinder einen Schritt zurücktreten müssen, nur damit ich mit Teddy Eddy in den Vordergrund rücken kann. Das heißt: Wenn die Kinder im Bett sind, dann fängt mein Arbeitstag mit Teddy Eddy an.” Ingrid Hofer ist so gesehen eine “One-Woman-Show”, die aus ihrer Passion – den eigenen Kindern Geschichten zu erzählen – einen Beruf gemacht hat. (VOL.AT)