zNüne der Talk mit Biss: Kornspitz für Laura Bilgeri

Zum heutigen zNüne sprachen wir mit Laura Bilgeri über ihr Leben zwischen Los Angeles, New York und Vancouver, Barbara Streisand sowie über die Wichtigkeit von Kornspitz und gutem Brot.

Derzeit lebt die 24-Jährige jeweils ein halbes Jahr in Los Angeles und New York. Beruflich ist jedoch Vancouver fast wichtiger. Die kanadische Metropole ist einer der wichtigsten Drehorte des nordamerikanischen Kontinents. Hier dreht sie auch iZombie - und weiß seitdem, dass Gehirn nach Himbeere schmeckt.

Langschläferin als iZombie

Die langen Drehtage im Serien-Filmgeschäft kommen der jungen Lochauerin jedoch nicht unbedingt entgegen: Während sie für ihre Zombierolle bereits um 5 Uhr in die Maske muss, ist sie in der Freizeit eher die Langschläferin, verrät sie im Gespräch mit Chefredakteur Pascal Pletsch.

Leben in New York

Das letzte Jahr war geprägt durch einen Managementwechsel, das Aufbauen der Zelte in New York, das Ausleben ihrer Liebe zum Jazz und Barbara Streisand sowie zahlreichen Castings. Hier habe der Druck eher noch zugenommen die letzten Jahre, der Beruf verlange nach einer hohen Niederlagentoleranz.

Ländlekrimi am 7. Jänner

Dennoch, die letzten fünf Jahre in Amerika will sie kaum missen: "Es gibt nichts schöneres als am Set zu stehen und in eine Rolle zu schlüpfen", schwärmt sie. Die Vorarlberger können sie immerhin am 7. Jänner im Landkrimi bewundern, den sie vergangenes Jahr am Arlberg drehte.