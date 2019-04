„z´Kobla dahoam“ mit einer Bilanz

Die ehrenamtliche Initiative in Koblach hat in den letzten Jahren viel bewegt.

Als Ergänzung zu den bestehenden sozialen Einrichtungen in der Gemeinde bietet die Initiative so zusätzliche Hilfsdienste an. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass diese Hilfe in Koblach immer wieder gerne angenommen wird. So wurden seit dem Start im Herbst 2015 bis Ende des vergangenen Jahres 1.351 verschiedene Einsätze mit insgesamt 2.774 Stunden für die Bevölkerung von Koblach geleistet. Im Detail sind dies 703 Stunden als Lesepaten in der Volksschule, 260 Stunden für Aktivitäten im Haus Koblach, 498 Stunden für soziales Miteinander, 405 Stunden für technische Hilfe in Haus und Garten, 320 Stunden für Mobilität und Fahrdienste, 468 Stunden für Frühstück, Sprachencafé und Hausbesuche, sowie 120 Stunden für diverse Hilfsdienste wie Rikschafahrten, Einkäufe, Förderunterricht, Kurse und dergleichen.