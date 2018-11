Zivildienst als sinnvoller Einsatz

Mit Starttermin Jänner sucht die Caritas insbesondere für die Werkstätten Bludenz und Ludesch sowie für die Flüchtlingshilfe im Raum Bludenz noch junge Männer, die in ihrem Zivildienst Erfahrung im Sozialbereich sammeln möchten.

„Was ich in dieser Zeit gelernt und erlebt habe, hat mich sehr geprägt“, ist Elias überzeugt. Er hat gerade seinen Zivildienst in der Werkstätte der Caritas Vorarlberg absolviert. “Es hat Spaß gemacht mit den Menschen hier zu arbeiten und es war sehr abwechslungsreich.” Und auch Philipp hat neue Erfahrungen in der Zeit gemacht. „Meine Zivi-Zeit hat mich sehr positiv geprägt, ich habe gelernt, die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen“, so der junge Mann. „Die Menschen mit Beeinträchtigungen gehen mit einer bewundernswerten Leichtigkeit durchs Leben, auch wenn es für sie nicht immer einfach ist.“