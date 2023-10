Zirkuskunst und Einblicke in Flüchtlingsalltag

Das Freudenhaus Lustenau lädt diese Woche zu spannenden Veranstaltungen.

Lustenau. Am Mittwoch, 11. Oktober gastiert Yasar Al Haj im Lustenauer Freudenhaus. Mit im Gepäck hat der Sprecher aus Syrien seine Erfahrungen als Flüchtling. Sein Vortrag bietet eine einzigartige Gelegenheit, die persönlichen Erfahrungen eines Menschen zu hören, der den Krieg und die Flucht überlebt hat und in Österreich eine neue Heimat gefunden hat. „Yasar Al Haj’s Geschichte ist inspirierend, bewegend und sein Vortrag ´Mensch ist Mensch´ wird sicherlich zum Nachdenken anregen“, freut sich Gastgeber Roman Zöhrer.

Am Freitag, 13. Oktober und Samstag, 14. Oktober kommen dann wieder alle Zirkusfans auf ihre Kosten. Das Freudenhaus-Team präsentiert die Kompanie Hippana.Maleta, eine einzigartige Mischung aus Jonglage und Musik, die „für Staunen sorgen wird“, so Zöhrer. In dieser atemberaubenden Performance setzen sich die Jongleure Jonas Schiffauer und Alex Allison gemeinsam mit dem Multi-Instrumentalisten Moisés Mas García mit der realen und gefühlten Geschwindigkeit der Zeit auseinander. Das Stück „Runners” erforscht die Evolution des menschlichen Ganges und die Fähigkeit zum Wurf in einer zunehmend unbewegten Kultur. Zentrale Mitspieler der Show sind zwei unerbittliche Laufbänder, die von Moisés Mas García wie seine Musikinstrumente dirigiert werden, um das ebenso spannungsreiche wie grotesk-komische Spiel zwischen den drei Protagonisten in Gang zu setzen und am Laufen zu halten. Alle weiteren Infos zum Programm und Tickets unter: www.freudenhaus.or.at (cth)