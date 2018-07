Zirkusalarm in der VS Hasenfeld

Die 4. Klassen der Volksschule Hasenfeld nahmen zum Schulabschluss an einem tollen Workshop mit Johanna Schlenker vom „Kleinen Zirkus Dornbirn“ teil.

Die letzten zwei Schulwochen standen dann ganz im Zeichen des Zirkus-Projekts, welches von Gemeinde und Land unterstützt wurde.

In dieser Zeit wurden die einzelnen Zirkusnummern intensiv eingeübt. Die Klassenlehrerinnen der

4. KlässlerInnen Christa Hunziker, Evi Mehrrath, Anita Grahammer und Ursula Ströhle, sowie deren Werklehrerin Birgit Riedmann unterstützen die Kinder beim Basteln der Zirkusmanege, der Dekorationen und natürlich bei den Kostümen.

Dann war es endlich soweit. Die ersten zwei Aufführungen fanden für die VolksschülerInnen und die Kindergartenkinder statt. Am Mittwochabend waren dann die Eltern, Großeltern und alle anderen Familienmitglieder der Volksschulabsolventen zur Zirkusvorführung eingeladen. Die Kinder hatten sich toll vorbereitet und präsentierten eine sagenhafte Show mit vielen faszinierenden, spektakulären und lustigen Einlagen.

Im Anschluss fand noch ein kleines Fest für alle am Schulhof statt. Hierzu noch ein herzliches Dankeschön an den Elternverein und an alle Eltern für Ihre Mithilfe.