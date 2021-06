Zimmerschied verlässt FC Dornbirn nach Deutschland

Der neue Spielmacher der Rothosen wird künftig in der dritten Deutschen Liga für einen Klub im Sarland auflaufen.

Jetzt wechselt er zum Deutschen Drittligisten FC Halle an der Saale im Saarland und will dort seine Qualitäten präsentieren. Vor allem seine Schnelligkeit gepaart mit Spielwitz bleibt Dornbirn wohl noch sehr lange in Erinnerung. „Das ist einfach noch eine sehr gute Chance in meiner schon so erfolgreichen Karriere weiterzukommen und den nächsten großen Schritt zu wagen. In Dornbirn zu spielen hat mir riesigen Spaß gemacht mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich durfte viel dazulernen. So ein Megajahr hat uns niemand zugetraut. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles gute und werde natürlich so oft es wie irgendwie möglich ist vorbeischauen“, blickt Tom Zimmerschied in die Zukunft und auch in die Vergangenheit.