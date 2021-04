Zimmerschied schießt Dornbirn zum Derbysieg

Der FC Dornbirn feierte im Derby gegen Austria Lustenau dank eines Zimmerschied-Doppelpacks einen nicht unverdienten 2:0-Erfolg.

Im heutigen Derby zwischen dem FC Dornbirn und Austria Lustenau ging es nicht nur um den Platz der Nummer zwei im Vorarlberger Fußball, sondern auch um wichtige Punkte im Kampf gegen den möglichen Abstieg. Vor dem heutigen Spiel lagen die Hausherren aus Dornbirn nur einen Punkt vor den Lustenauern, die wiederum nur zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang lagen.

Wenig Highlights in Halbzeit eins

In der ersten Halbzeit war beiden Mannschaften deutlich das fehlende Selbstvertrauen aufgrund der letzten Wochen anzumerken. Weder Dornbirn, noch Lustenau wollten zu viel riskieren, was zur Folge hatte, dass Offensiv-Aktionen Mangelware waren. Aufseiten der Gäste vergab Bertaccini die beste Möglichkeit, für Dornbirn brachte Katnik bei zwei Halbchancen den Ball nicht im Tor unter. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Zimmerschied trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter. Doch dieses Mal fiel auch ein Treffer. Zimmerschied setzte sich an der Strafraumgrenze gut gegen die Lustenauer Abwehr durch und schlenzte den Ball in der 54. Minute zum 1:0 in die lange Ecke. Rund 15 Minuten später erhöhte der 22-Jährige nach perfekter Shabani-Vorarbeit mit seinem zweiten Treffer sogar auf 2:0.

Lustenau vergibt Elfmeter

In der 78. Minute kam dann nochmal Schwung in die Partie - nach einem zumindest fragwürdigen Elfmeter, bekamen die Lustenauer die große Chance auf den Anschlusstreffer. Doch der eingewechselte Steinwender setzte den Ball am linken Pfosten vorbei - es blieb beim 2:0 für Dornbirn. Am Ende jubelte der FC Dornbirn bereits über den zweiten Derby-Sieg in dieser Saison und brachte sich in eine gute Ausgangslage im Kampf um den Platz der Nummer zwei im Ländle-Fußball und auch im Abstiegskampf.

