Zimmerbrand in Lustenau

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Lustenau zu einem Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Wohnhauses gerufen.

Am Sonntag, den 09.01.2022 um 10.33 Uhr brach in einem Zimmer im Dachgeschoss eines Wohnobjektes in Lustenau ein Brand aus. Der Bewohner des Nebenzimmers bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr.