Zimbapark verschenkt Eis zum Ferienstart

Lisa und Felix haben ihre Lieblingssorte Kolibri-Eis vom Café See You schon probiert. ©zimbapark

Zur Feier des Ferienbeginns versendet der ZIMBAPARK Eis-Gutscheine an alle Haushalte in Bludenz und Feldkirch. Damit können sich alle Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler bis 24. Juli ein kostenloses Eis beim Café See You im ZIMBAPARK in Bludenz/Bürs abholen.

Der Beginn der Sommerferien ist für Schülerinnen und Schüler ein absolutes Highlight – erst recht nach einem so besonderen Schuljahr wie dem vergangenen. „Doch nichts ist so gut, dass man es nicht mit einem leckeren Eis noch besser machen könnte“, dachten sich die Verantwortlichen im ZIMBAPARK und laden alle Kids bis 24. Juli zu einem kostenlosen Eis ein.

In dieser Woche finden ganz besondere Postkarten, die zugleich den Eis-Gutschein darstellen, ihren Weg in die Briefkästen der Region. Schul- und Kindergartenkinder erhalten mit dieser Postkarte bis inkl. 24. Juli beim Café See You im Obergeschoss des ZIMBAPARK eine Kugel leckeres Kolibri-Eis geschenkt – natürlich in der jeweiligen Lieblingssorte.

Gemeinsame Freude

„Wir möchten uns mit den Schülerinnen und Schülern mitfreuen. Ferien sind schließlich eine große Sache: zwei Monate kein Frühaufstehen, keine Hausaufgaben und keine Prüfungen. Dafür viel Zeit, sich mit Freunden zu treffen – beispielsweise auf ein leckeres Eis“, sagt Walter Simma, Center-Manager des ZIMBAPARK.