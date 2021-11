Zimbapark überzeugt auch im Lockdown mit vielseitigem Angebot

Der ZIMBAPARK in Bludenz/Bürs verzeichnet in den ersten Tagen des vierten Lockdowns zwar eine entsprechend geringere Frequenz, jene Shops, die offenhalten dürfen, werden jedoch gut besucht.

Der Verkauf des Shopping-Gutscheins „Der Zehner“, der uneingeschränkt am Besucher-Service im Obergeschoss sowie online erhältlich ist, legt zu. Die Nahversorgungsrolle von Shopping-Malls wird häufig unterschätzt: 30% der Shops im ZIMBAPRAK haben geöffnet, dazu zählen neben den klassischen Lebensmittelgeschäften auch Optiker, Telekommunikationsanbieter, Textilreinigung, Reisebüro, Drogerie Markt, Post und Tabak Trafik. Mithilfe von Click & Collect-Services können Weihnachtsgeschenke auch bei Händlern bestellt und vor Ort abgeholt werden, die derzeit geschlossen halten müssen. Dazu zählen Hervis, MediaMarkt, Thalia, Foto Winder, Dalus Uhren & Schmuck und Müller Beauty Store.

Der vierte von der österreichischen Bundesregierung angeordnete Lockdown kurz vor dem anstehenden Weihnachtsgeschäft versetzt den stationären Handel in eine erneute Zwangspause. Dass dennoch kein Stillstand herrscht, beweist das SES-Center ZIMBAPARK. Der Geschäftsverlauf ist trotz aktueller Umstände zufriedenstellend – alle Läden, die die Grundversorgung sicherstellen, haben im Center geöffnet.

Services & Charity-Aktion

Auch wenn dieses Jahr nicht alle traditionellen weihnachtlichen Aktivitäten im ZIMBAPARK stattfinden können, werden beliebte Services weiterhin angeboten. Neben dem regionalen Christbaumverkauf, gibt es auch die Zehner-Weihnachtswerkstatt. Direkt beim Besucher-Service im Obergeschoss, wo auch der beliebte Zehner Shopping-Gutschein erhältlich ist, können Besucher:innen ihr Gutschein- oder Click & Collect-Geschenk perfekt in Szene setzen und selbst verpacken. Zudem ist die für die Malls eigens zusammengestellte SES-Weihnachtsplaylist „SES Christmas Selection“ wieder aktiv und kann auch via Spotify als Stimmungsaufheller für zuhause genutzt werden. Der Verein „Stunde des Herzens“ sammelt von 29. November bis 4. Dezember Lebensmittel für bedürftige Menschen in der Region.

„Um den stationären Handel in dieser schwierigen Zeit zu stärken kann man ZIMBAPARK Zehner-Gutscheine kaufen, die Click & Collect Services nutzen, die Geschenke-Vielfalt in jenen Shops entdecken, die der Grundversorgung dienen, oder einfach warten bis alle Shops im ZIMBAPARK wieder öffnen“, appelliert Walter Simma, ZIMBAPARK Center-Manager.

Click & Collect und Take-away erweitert Angebot

Mit der Möglichkeit zu Click & Collect kann das Angebot im stationären Handel auch im Lockdown genutzt werden und Umsätze müssen sich nicht auf ausländische Online-Plattformen verlagern. Quer durch verschiedene Branchen von Sport, Elektronik- und Buchhandel über Schmuck und Parfümerie bietet sich dieser Service heuer besonders für den Weihnachtseinkauf an. Einige Gastronomen im ZIMBAPARK, darunter das INTERSPAR Restaurant und das Café Cappuccino, bieten auch wieder einen Abholservice für Speisen und Getränke an. Kund:innen müssen so nicht auf das Gastronomieangebot verzichten und können Speisen zuhause genießen.

ZIMBAPARK Zehner-Gutscheinverkauf legt zu

Der in 13 SES-Centern gültige Zehner-Shopping-Gutschein ist weiterhin am Besucher-Service im ZIMBAPARK Obergeschoss erhältlich. Dass Gutscheine ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten sind – vor allem in diesem Jahr – bestätigen auch die Verkaufszahlen. Am Wochenende vor dem Lockdown war eine starke Zunahme der Gutscheinverkäufe zu beobachten. Der Zehner kann auch online auf derzehner.at bequem bestellt werden.

Impfmöglichkeit wird weiter ausgebaut

Das Impfangebot im ZIMBAPARK bleibt auch während des Lockdowns aufrecht und wird zusätzlich verstärkt. Ab sofort besteht die Möglichkeit sich von Montag bis Samstag zwischen 9 und 18 Uhr ohne Termine und Voranmeldung bei der Pop-up-Impfstation im ZIMBAPARK impfen zu lassen. Auch Drittimpfungen werden durchgeführt.

Besorgungen machen unter höchstmöglicher Hygienesicherheit

Der ZIMBAPARK sorgt weiterhin mit seinen hohen Hygienestandards für ein sicheres Einkaufen. Die ausgezeichneten Hygienemaßnahmen, mit verstärkter Zufuhr von Frischluft, ausreichend Desinfektionsspendern und penibler Reinigung, wurden auch durch den TÜV AUSTRIA zertifiziert.



Im ZIMBAPARK haben folgende Shops für die Grundversorgung geöffnet:

INTERSPAR

dm drogerie markt

Post/Bank

Bäckerei Mangold

Handl Speckstube

Tabak Trafik

A1 Shop

Kontell Handyshop

Fielmann

sehen!wutscher

Mepur Textilreinigung

Herburger Reisen

LM Energy Tankstelle & Autowaschanlage

ZIMBAPARK Besucher Service

Shops im ZIMBAPARK mit Click & Collect Möglichkeit:

MediaMarkt

Thalia

Hervis

Foto Winder

Uhren & Schmuck Dalus

Müller Beauty Store

Gastronomie-Betriebe im ZIMBAPARK mit Abholservice:

INTERSPAR Restaurant

Café Cappuccino