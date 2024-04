ZIMBAPARK investiert in Aufenthaltsqualität

In den vergangenen 20 Jahren hat sich der ZIMBAPARK in Bludenz/Bürs zu einem der beliebtesten Treffpunkte im Ländle entwickelt.

2023 punktete die Shopping-Destination bei den Kund:innen insbesondere mit neuen Shops, die in der Region ihre Premiere feierten. Das Center investierte zudem in die Fertigstellung der Beleuchtungsumrüstung auf LED in der Tiefgarage und im gesamten Center. Zudem erhielt die Tiefgarage ein neues Parkleitsystem. Seit seiner Neueröffnung im Dezember erstrahlt der INTERSPAR-Hypermarkt nach einem elfmonatigen Umbau in neuem Glanz.

Alle Shopping-Malls des ZIMBAPARK Betreibers SES Spar European Shopping Centers blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Bruttoverkaufsumsätze der Händler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in den SES Malls in Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien, Ungarn und Tschechien betrugen im abgelaufenen Jahr 3,32 Milliarden Euro und erreichten damit ein Umsatzplus von 5,1 Prozent gegenüber 2022. 112 Millionen Menschen (+ 5,2%) frequentierten die Malls der SES im vergangenen Jahr. Mit dem Kauf der Mall IL GRIFONE in Bassano del Grappa (Italien) wuchs das SES Portfolio auf nunmehr 31 Standorte in sechs Ländern an. 2023 investierte SES wieder kräftig in den energieoptimierten Betrieb, in die Aufenthaltsqualität der Malls sowie in großflächige und zukunftsweisende Photovoltaikanlagen. In wenigen Wochen wird das erste Hotel der SES in der Lienzer Innenstadt eröffnet. In Zagreb (Kroatien) startete Ende März das Komplett-Refurbishment der Shopping-Mall KING CROSS. 2023 erhielt SES für die Shopping-Mall ALEJA Ljubljana den renommierten Design and Development Award des European Council of Shopping Places (ECSP).