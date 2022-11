Zimbapark erstrahlt bald in energiesparendem Weih-nachtsglanz

Der ZIMBAPARK wird – wie alle SES-Shopping-Malls – auch dieses Jahr seine Weihnachtsbeleuchtung Mitte November in Betrieb nehmen.

Die stromsparende LED-Beleuchtung benötigt lediglich 0,1 Prozent des Stromverbrauchs im Center. Dafür werden Energieeinsparungen in anderen Bereichen vorgenommen. So wird dieses Jahr der geplante beleuchtete Weihnachtsbaum beim Haupteingang nicht umgesetzt. Außerdem wurden die Betriebszeiten der Beleuchtung außerhalb der Öffnungszeiten reduziert.

Shopping-Center sorgen gerade mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung in der dunklen Jahreszeit für positives Wohlbefinden und erhellen die Stimmung der Kund:innen. Vor allem in der für den Handel so wichtigen Vorweihnachtszeit ist dies ein wesentlicher Aspekt für die Geschäfte. Auch im SES-Center ZIMBAPARK wird ab 12. November die Weihnachtsdekoration aufgebaut und ab 14. November in Betrieb genommen.