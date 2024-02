Zigarettenautomat gesprengt: Drei Personen festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Hard drei junge Personen im Alter von 16, 17 und 20 Jahren festgenommen, nachdem sie versucht hatten, einen Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik zu sprengen.

Die Gruppe, bestehend aus Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen, unternahm im Anschluss den Versuch, den beschädigten Automaten gewaltsam zu öffnen. Ihr Vorhaben wurde jedoch durch das Eingreifen von Passanten vereitelt, woraufhin sie den Ort des Geschehens fluchtartig verließen. Die Einsatzkräfte der Sicherheitswache Hard und der Polizeiinspektion Hard konnten die Beschuldigten nach einer umgehenden Fahndung in der Nähe des Tatorts aufgreifen.

Darüber hinaus konnte den jungen Männern nachweisen werden, dass sie bereits am Vorabend zwei Müllkübel durch Sprengungen beschädigt hatten. Sowohl am Zigarettenautomaten als auch an den Müllkübeln entstand beträchtlicher Sachschaden, allerdings gelang es den Tätern nicht, Beute zu machen. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde gegen die drei Beschuldigten Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Sie müssen zudem mit weiteren Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz rechnen. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.