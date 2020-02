Zielorientiertes Ausbildungsprogramm

Die Feuerwehrfrauen und -männer versammelten sich zur Jahreshauptversammlung.

Im „Bock`s Restaurant“ versammelten sich neben den Feuerwehrkameraden auch einige Ehrengäste zur Jahreshauptversammlung. Kommandant Ramon Zech konnte Ehrenkommandant Burkhard Kopp, Ortsvorsteherin Claudia Margreitter, Landesrat und Feuerwehrkamerad Christian Gantner, Abschnittskommandant Martin Nessler, Markus Berchtold (Polizeiinspektion Klösterle), Omar Ylmaz (Begrettung Dalaas-Braz) und Kommandanten der Nachbarwehren von Dalaas bis Lech begrüßen. Die Feuerwehr Wald a. A. zählt 44 aktive Feuerwehrfrauen und -männer und sechs Feuerwehrjugendliche. Anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte Kommandant Ramon Zech mit Julian Biegenzein einen jungen, engagierten Feuerwehrmann in seiner Feuerwehr begrüßen und angeloben.

Interessanter Bericht

Aus der Feuerwehrjugend wird im März Lucas Margreitter in den Aktivstand übertreten. Durch einen Arbeitswechsel verabschiedete sich Severin Berthold von der Waldner Feuerwehr. Ramon Zech würdigte seine wertvolle Arbeit als Feuerwehrmann und als langjähriger Kassier und wünschte ihm alles Gute und dass er vielleicht irgendwann den Weg zurück nach Wald a. A. findet. Über die teilweise anspruchsvollen Einsätze berichtete der Kommandant in seinem Tätigkeitsbericht. Dieser umfasste Fahrzeugbrände, Fahrzeugbergungen, Einsätze aufgrund massiver Schneemengen und Vereisungen, sowie Verkehrsunfälle. Zudem berichtete der kurz über den Funkenbau und das Abbrennen. In Wald a. A. zeichnet sich die Feuerwehr für das traditionelle Funkengeschehen verantwortlich. Weiters berichtete er über intensive Proben, Veranstaltungen, Kursen und Ausrückungen. Zudem war auch im vergangenen Jahr die Frauenwettkampfgruppe sehr aktiv und erhielt beim Landeswettbewerb noch männliche Unterstützung. Der Bericht des Jugendleiters Andreas Nessler umfasste die wertvolle Jugendarbeit. Mit Mirjam Salzgeber, Clemens Salzgeber und Nicolas Schöpf bekam die Feuerwehrjugend Verstärkung.

Aktive Feuerwehrjugend

Mit einem Mannschaftsstand von sechs Jugendlichen starteten die Proben und Vorbereitungen auf den Wissenstest, sowie der Bau und das Entzünden des Jugendfunken. Lucas Margreitter absolvierte das Leistungsabzeichen in Gold, Antonia Margreitter und Adrian Salzgeber jeweils in Bronze. Die Teilnahme am Jugendzeltlager in Ludesch erfreute alle Feuerwehrjugendlichen, denn für Spiel und Spaß war ausreichend gesorgt. 40 Jahre Feuerwehr Wald a. A. – auf diese lange Zeit kann Roman Margreitter zurückblicken. Roman Margreitter gilt als pflichtbewusster Feuerwehrmann, der über viele Jahre zudem das Amt des Geräte- und Bekleidungswartes innehatte. „Er gilt bei uns als MacGyver – wenn es irgendwelche Probleme gibt ist Roman zur Stelle und mit einer ausgefuchsten Idee wird das Problem gleich behoben“, würdigte Ramon Zech seinen Jubilar. Zum 40jährigen Jubiläum wurde Roman Margreitter von seinen Feuerwehrkameraden und vom Landesfeuerwehrverband geehrt.

Ehrenkommandant