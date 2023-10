Ziele neu definiert

Die Damen des FFG Feldkirch Volley haben in der abgelaufenen Saison der Landesliga 2 knapp die Medaillenränge verfehlt. In der neuen Spielzeit 23/24 will man nun endlich eine Medaille erreichen.

Wie immer hat man den Abgang der Maturantinnen zu beklagen. Aufgrund der fehlenden Universität im Ländle wird dies wohl auch künftig der Fall sein. Glücklicherweise hat der Verein aber auch sehr viel Attraktivität vor allem für junge Volleyballerinnen. Seit Jahren spielt man ausschließlich mit Nachwuchsspielerinnen, die momentan Älteste ist gerade mal 20 Jahre alt. So haben in der Sommerpause gleich fünf junge Hoffnungsträgerinnen den Weg in die Montfortstadt gefunden. Trainer Daniel Masal hofft, dass es ihm gelingt, ein neues schlagkräftiges Team um Kapitänin Anna-Lena Malin zu formen. Am 14. Oktober geht es nach intensiver Vorbereitung, unter anderem mit einem Wochenendlehrgang in Lech, endlich los mit den Meisterschaftsspielen. Auswärts trifft man auf den VC Dornbirn, wohl eine erste Standortbestimmung.