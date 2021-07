Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt in der Eliteliga

SC Röthis kämpft wie in den ersten beiden Jahren um den Verbleib. Neubau im kommenden Jahr an der Ratz.

Allerdings kam das vorzeitige Aus im Meisterschaftsbetrieb in der Saison 2020/2021 für Röthis zu einem ungünstigsten Zeitpunkt. Mit Siegen gegen den Dornbirner SV und Rotenberg haben die Röthner eine Aufholjagd gestartet. Auffallend war in den ersten beiden Meisterschaften in der VN.at Eliteliga Vorarlberg aus Vorderländer Sicht, dass beidemale in neun bzw. zehn Meisterschaftsspielen in Folge kein Erfolgserlebnis zu Buche stand. In der Premierensaison vor zwei Jahren lag Röthis am Ende des gespielten Grunddurchgang nach achtzehn Partien auf dem ausgezeichneten sechsten Rang. Aufgrund von urlaubsbedingten Ausfällen und Verletzungen hat Röthis zum Saisonstart das große Problem nicht in Bestbesetzung antreten zu können und kommt nicht in Schwung.