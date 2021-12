Ziel ist als Tabellenführer ins neue Jahr starten

Im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel trifft der ALPLA HC Hard auswärts auf Bärnbach/Köflach.

Im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel trifft der ALPLA HC Hard am 15. Spieltag des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs am Mittwoch, den 22. Dezember 2021 auswärts auf Bärnbach/Köflach. Spielbeginn in der Sporthalle Bärnbach ist um 19 Uhr.

Nach dem 98. Ländle-Derby gegen Bregenz Handball und dem 27:26 Heimerfolg im letzten Heimspiel des alten Jahres vergangenen Samstag (18. Dezember 2021) steht für die Roten Teufel am Mittwochabend das letzte Spiel vor der Winterpause auf dem Programm. Die Jungs von Chefcoach Hannes Jón Jónsson treffen auswärts auf Bärnbach/Köflach, die mit aktuell vier Punkten auf dem elften Tabellenplatz liegen. Während Hard am letzten Spieltag zu Hause gegen Bregenz triumphieren konnte, unterlagen die Weststeirer 27:31 auswärts dem SC kelag Ferlach mit 27:31. Für die Kärntner bedeutete dies nach zwei Unentschieden und zehn Niederlagen der erste volle Erfolg.

Nach dem Derbysieg und dem Sprung an die Tabellenspitze reisen die Harder mit breiter Brust nach Bärnbach und haben das erklärte Ziel von zwei Punkten vor dem Jahreswechsel fest im Blick. Im Hinspiel setzten sich die Roten Teufel in der Sporthalle am See souverän mit 29:21 gegen die Weststeirer durch und sicherten sich die beiden Punkte aus dieser Partie. Die Roten Teufel werden am Mittwoch nochmals alle Kräfte mobilisieren, um auch im letzten Spiel des Jahres im Duell mit Bärnbach/Köflach mit einer starken Leistung auf der Platte zu überzeugen und ihre Siegesserie fortzusetzen. Nach vierzehn absolvierten Spieltagen und einer Bilanz von zehn Siegen, sechs davon zuletzt in Folge, drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage und der aktuellen Tabellenführung kann man mit dem Beginn der laufenden Meisterschaft durchaus sehr zufrieden sein.

Jadranko Stojanovic, ALPLA HC Hard

„Nach einem harten Spiel und einem Derby-Sieg gegen Bregenz am Samstag kommt am Mittwochabend ein ebenso schweres Auswärtsmatch in Bärnbach auf uns zu. Bärnbach/Köflach ist eine sehr gute Heimmannschaft, die zu Hause vor ihren Fans immer eine starke Partie spielt. Wir wissen um unsere Favoritenrolle Bescheid, müssen aber auch in diesem Spiel wieder alles reinhauen, um die zwei Punkte aus dieser Partie am Ende mit nach Hard zu bringen. Wir werden die kurze Vorbereitungszeit intensiv nutzen und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr an der Tabellenspitze abschließen werden.“

15. Spieltag HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang

HSG Bärnbach/Köflach vs. ALPLA HC Hard

Mittwoch, 22. Dezember 2021, Beginn 19.00 Uhr |

Sporthalle Bärnbach