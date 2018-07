Ziegen als „Rekultivierer“

Durch e5-Projekt in Nenzing wird frühere Christbaumkultur wieder zu Wiesenfläche

Wer alte Fotos seiner Heimatgemeinde sieht, kann meist bestätigen: Steile und schwer zu bewirtschaftende Hangflächen wurden in früheren Zeiten landwirtschaftlich als Magerheuberge genutzt – der Wald „erobert“ sich zwischenzeitlich die Flächen zurück und wächst teilweise wieder in die Dörfer hinein. Zu wenig Ertrag und zu viel Arbeit – deshalb werden viele Flächen nicht mehr bewirtschaftet. Die Folge ist unter anderem eine Veränderung der Kulturlandschaft. Ein von der e5-Gemeinde Nenzing gestartete Initiative will dieser Entwicklung entgegenwirken. Schauplatz Nenzing Halden, vis à vis der Volksschule: Hier stand über viele Jahre eine Christbaumkultur, die nun gerodet wurde. Übrig blieb eine verwilderte und verbuschte Fläche, die für Landwirte nicht mehr genutzt werden konnte. Zwischenzeitlich ist das Grundstück in Besitz der Agrargemeinschaft Nenzing.