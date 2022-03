Zeugeneufruf nach Fahrrad-Unfall in Bregenz

Ein 37-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Bregenz verletzt und sein Rennrad beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag, den 27.03.2022, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf den Radweg in den Seeanlagen in Bregenz ein Fahrradunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Bregenz fuhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg von Lochau kommend in Richtung Hard. Auf Höhe des seeseitigen Fußgängeraufganges (Rondell) zum Bahnhof Bregenz, kam es im Kreuzungsbereich mit dem Radweg aus Richtung des 'Spielplatzes an der Seepromenade' zwischen dem Rennradfahrer und einer weiteren Fahrradfahrerin zu einer Kollision.