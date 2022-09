Zeugenaufruf: Stein von Brücke auf Auto geworfen

Der Vorfall geschah am Montagabend im Dornbirner Erlgrund.

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Hohenemser mit seinem Pkw in Dornbirn im Erlgrund in Richtung Autobahn. Als er unter der Radfahrer- und Fußgängerüberführung hindurch fuhr, warf eine bislang unbekannte Person einen etwa 6x6 cm großen Stein auf das fahrende Auto hinunter und traf dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw. Durch den Aufschlag zersprang die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite.