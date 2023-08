Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Mäder

Am Dienstag ereignete sich auf der L55 ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Lenker fuhr auf den Pkw eines 30-jährigen Mannes auf und ergriff die Flucht.

Am Dienstag, 22.08.2023 um 07.40 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw von Götzis kommend auf der L55 in Richtung Schweiz. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr blieb er verkehrsbedingt stehen. Wenige Sekunden später fuhr ihm ein unbekannter Pkw-Lenker auf die hintere Stoßstange auf. Der 30-Jährige nahm über Handzeichen mit dem unbekannten Fahrzeuglenker Kontakt auf, um auf einem Parkplatz die Unfallaufnahme durchzuführen. Als der 30-jährige Mann jedoch in den Parkplatz einbog, fuhr der unbekannte Pkw Lenker weiter in Richtung Schweiz. Bei dem unbekannten Pkw handelt es sich um einen dunklen (grau od. schwarz) Kleinwagen. Der 30-jährige Pkw-Lenker wurde leicht verletzt. Allfällige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altach in Verbindung zu setzen.