Zeugenaufruf nach Unfall in Feldkirch

Ein 8-Jähriger wurde bei einem Unfall in Feldkirch verletzt.

Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr wurde in Feldkirch, im Kreuzungsbereich der Ardetzenberstraße mit der Fidelistraße, ein 8-jähriger Junge, als er gerade den Schutzweg der Atzenberstraße in Richtung der Fidelistraße überquerte, von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker angefahren.