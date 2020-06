Zeugenaufruf nach Unfall in Bludenz

Weil ein 55-jähriger Fahrradfahrer wegen eines Jugendlichen abbremste, kam er zu Sturz. Der Jugendliche verließ den Tatort, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 55-jährige Radfahrer fuhr am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in Bludenz auf der St. Peterstraße (L 190) in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 39 lief ein Jugendlicher – aus der Sicht des Radfahrers von rechts kommend - über die Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, vollzog der 55-Jährige eine Vollbremsung und kam dabei zu Sturz.