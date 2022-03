Zeugenaufruf: Busfahrer von Jugendlichen attackiert

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.45 Uhr, kam es in Hard zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Jugendliche einen 44-jährigen Busfahrer attackierten. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.45 Uhr forderte der Lenker des Landbusses "Nr. 11" zwei Jugendliche bei der Haltestelle "Hard-Schäfferhof" auf, aus dem Bus auszusteigen. Im Außenbereich kam es in Folge zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 44-jährige Buslenker verletzt wurde.