Zeugenaufruf: 13-jähriges Mädchen von Hund gebissen

Als zwei Mädchen gestern in Götzis auf dem Weg in die Schule waren, wurde eine 13-Jährige von einem Hund in den rechten Arm gebissen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren gingen am Dienstag gegen 07.50 Uhr in Götzis zu Fuß auf der rechten Straßenseite der St. Ulrichstraße vom Bahnhof kommend in Richtung Mittelschule Götzis. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches mit der Hans-Berchtold-Straße begegneten die beiden Schülerinnen einem Mann mit drei Hunden, welche alle an der Leine geführt wurden. Als die beiden Mädchen die Hunde passierten, biss einer der Hunde die 13-Jährige in den rechten Arm.

Vor Ort gab das Mädchen an, nicht verletzt worden zu sein und setzte ihren Schulweg fort. Im Laufe des Tages musste die 13-Jährige aufgrund auftretender Schmerzen das Krankenhaus aufsuchen. Die 12-Jährige blieb unverletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Beim Hundebesitzer handelte es sich um einen ca. 50-jährigen Mann, ca. 180 cm groß, weiße Haare, feste Statur. Der Mann trug einen Gips am rechten Arm. Beim Hund handelte es sich um ein ca. 60-70 cm großes Tier, evtl. "American Bulldog" oder "Staffordshire Bullterrier".

Der Hundebesitzer sowie allfällige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Götzis zu melden.



Polizeiinspektion Götzis, Tel. +43 (0) 59 133 8157