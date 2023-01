Zeugen gesucht: Skiunfall in Lech

Am Samstag erlitt eine 42-Jährige bei einer Skikollsion in Lech einen Kruezbandriss. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 42-jährige Skifahrerin fuhr am Samstag gegen 12 Uhr im Skigebiet Lech auf der blauen Piste Nr. 238 in Richtung Hasensprungbahn-Talstation ab. Auf Höhe der Stütze Nr. 7 kam es zur Kollision mit einem bislang unbekannten männlichen Skifahrer, worauf die Frau zu Sturz kam. Der Skifahrer blieb stehen und erkundigte sich nach dem Befinden der Frau. Als diese angab unverletzt zu sein, fuhr der Mann nach einem kurzen Gespräch wieder weiter. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die 42-Jährige einen Kreuzbandriss erlitt. Der beteiligte Skifahrer sowie allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lech in Verbindung zu setzen. Beschreibung: Männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, trug einen blauen Schianzug und sprach Englisch. Der Mann war in Begleitung einer Frau.

Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105