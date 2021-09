Zendaya: Spider-Man-Star zeigt sich super-sexy

Filmfestspiele in Venedig: Zendaya stiehlt mit diesem sexy Look allen die Show

Video: So sexy präsentierte sich Zendaya

Mit ihren jungen 25 Jahren zog sie bei den 78. Filmfestspielen in Venedig alle Blicke auf sich. In einem hautfarbenen Lederkleid war Schauspielerin Zendaya (Spider-Man: No Way Home) der Hingucker des Abends.

Präsentation von "Dune"

Zur Person: Das ist Zendaya

Zendaya wurde am 1. September 1996 in Oakland (Kalifornien) geboren und ist die jüngste Emmy-Gewinnerin aller Zeiten, die in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle ("Euphoria") ausgezeichnet wurde. Sie hatte unter anderem Rollen in "Spider-Man: Homecoming" und "Spider-Man: No Way Home" sowie "Space-Jam: A New Legacy"