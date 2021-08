Spider-Man: Trailer zu No Way Home

Der Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" mit Tom Holland und Zendaya ist endlich da.

Spider-Man: Der neue Trailer ist da

Endlich ist er offiziell online: Der Trailer zu "Spider-Man: No Way Home" ist da. Peter Parker (Tom Holland) muss nun damit klarkommen, dass die ganze Welt seine Identität kennt.

Superschurken

In "Spider-Man: No Way Home" geben sich die Superschurken die Klinke in die Hand. Nun wurde ein erster Trailer veröffentlicht - nur wenige Tage nach einem Leak in den sozialen Medien.