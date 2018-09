Z’Ems ging es genüsslich zur Sache

In 26 Emser Geschäften ging es vergangenen Donnerstag hoch her, die WIGE hatte zur Nacht des Genusses geladen.

Hohenems. Nicht nur in der Innenstadt ging es nach allen Regeln der Kunst zur genüsslichen Sache, Geschäfte aus der ganzen Stadt nahmen am beliebten Event teil, das in jedem Jahr zahlreiche Besucher nach Hohenems lockt. Ob am Schlossplatz, in der Marktstraße, im Jüdischen Viertel, oder einfach gesagt: Z’Ems, es wurde aller Orten ein Gros an Genuss präsentiert. Der Wirtschaftsgemeinschaft und den teilnehmenden Geschäften sei Dank, wurde der Spaziergang durch die Stadt ein fulminantes Erlebnis für die Gäste.

Elmar Mathis kredenzte in seiner Destillerie den ultimativen Staufen-Sommerdrink, kreiert von Melanie Fleischhacker aus dem Vorkoster: „Man nehme Prosecco, Mineralwasser, Zitronengeist, Maracujamark, Minze und Zitrone“ und braue daraus einen erfrischenden Feierabend-Sommer-Sonnen-Drink.“ Das in der Staufen-Destillerie angebotene Hochprozentige wird ausschließlich mit Holz vom Staufen gebrannt. In der Kaulfus Apotheke setzte man derweil auf „Aronia Beerensaft“. Die aus Nordamerika stammenden Beeren werden inzwischen auch großflächig in Europa angebaut. Neben der Verkostung vor dem Laden, wurde auch eine ausführliche Haaranalyse angeboten. Doris Kroppa eröffnete just am Tag des Genusses ihr Baby- und Kindermodengeschäft am Schlossplatz. „Auch für die Kids zu schoppen kann Genuss bedeuten. Von Größe 0 bis 116 findet man im DOKIMO alles was Kinder gut kleidet und Eltern glücklich macht. Auch im Welt-Laden in der Marktstraße hatten die kleinen und großen Einkäufer Spaß: Fairtrade lautet dort die Devise und so erfreuten sich die Mädels an bunten „Lippenstift-Täschchen“ aus Indien. Schreibproben lieferte Karin Felderer im Fräulein Amann Laden ab und in der Ecke 33 drehte sich alles um ausgefallenen Blumenschmuck. Pimpinella lud im Jüdischen Viertel in den neu eröffneten Laden ein und im Moritz wurde ausgiebig den kulinarischen Schmankerln aus Küche und Keller gefrönt. Mit köstlichen Speck und Bratlfett lockte die Vinothek Hill ihre Gäste und offerierte zum Gläschen Wein feine Kostproben aus Oberösterreich.